Гонщик «Астон Мартин» является кандидатом на роль третьего пилота в «Ауди» — Blick

24-летний бразильский автогонщик, чемпион Формулы-2 в 2022 году и резервный пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фелипе Другович и итальянский гонщик Антонио Джовинацци являются главными кандидатами на роль третьего пилота в «Ауди», сообщило издание PlanetF1 со ссылкой на Blick.

«В отчёте швейцарско-немецкого издания Blick, которое, как известно, имеет тесные связи с «Кик-Заубером», утверждается, что команде предстоит выбрать между Друговичем и Антонио Джовинацци того, кто станет их резервным пилотом.

Однако, с учётом того, что у нынешних пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла действуют контракты как минимум на следующие два сезона, Другович, возможно, будет вынужден искать другое место, чтобы сохранить надежду на постоянное место в Формуле-1.

На прошлой неделе сообщалось, что Джовинацци готов сохранить за собой должность резервного пилота «Феррари», а нынешний статус «Кик-Заубера» как команды-клиента «Феррари» делает его очевидным кандидатом в швейцарскую команду на 2025 год», — говорится в статье издания.