Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщик «Астон Мартин» является кандидатом на роль третьего пилота в «Ауди» — Blick

Гонщик «Астон Мартин» является кандидатом на роль третьего пилота в «Ауди» — Blick
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний бразильский автогонщик, чемпион Формулы-2 в 2022 году и резервный пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фелипе Другович и итальянский гонщик Антонио Джовинацци являются главными кандидатами на роль третьего пилота в «Ауди», сообщило издание PlanetF1 со ссылкой на Blick.

«В отчёте швейцарско-немецкого издания Blick, которое, как известно, имеет тесные связи с «Кик-Заубером», утверждается, что команде предстоит выбрать между Друговичем и Антонио Джовинацци того, кто станет их резервным пилотом.

Однако, с учётом того, что у нынешних пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла действуют контракты как минимум на следующие два сезона, Другович, возможно, будет вынужден искать другое место, чтобы сохранить надежду на постоянное место в Формуле-1.

На прошлой неделе сообщалось, что Джовинацци готов сохранить за собой должность резервного пилота «Феррари», а нынешний статус «Кик-Заубера» как команды-клиента «Феррари» делает его очевидным кандидатом в швейцарскую команду на 2025 год», — говорится в статье издания.

Материалы по теме
Хэмилтон: нужно быть уверенными, что наш спорт доступен всем поклонникам Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android