Джордж Расселл стал участником переговоров между Индонезией и Малайзией

26-летний британский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Джордж Расселл стал неожиданным участником переговоров между премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который подарил шлем Расселла своему индонезийскому коллеге, президенту Прабово Субианто.

Фото: petronas.com

Переговоры между политиками прошли в знаменитых башнях-близнецах Pentronas в Куала-Лумпуре. Часть переговоров была направлена на расширение сотрудничества между Petronas и Pertamina, крупнейшими нефтяными компаниями Малайзии и Индонезии.

Напомним, Petronas является титульным спонсором команды «Мерседес» в Формуле-1. Компания Petamina не участвовала в «Королевских гонках» с тех пор, как Рио Харианто стал первым индонезийцем, выступавшим в Формуле-1. Это было в начале сезона 2016 года, но после летнего перерыва его сменил Эстебан Окон.