Юки Цунода стал резервным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2025 — Racingnews365

24-летний японский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода стал резервным пилотом «Ред Булл» на сезон-2025, сообщило издание Racingnews365.

Ранее японец был претендентом на переход в старшую команду, чтобы заменить Серхио Переса на 2025 год, но команда в конечном итоге предпочла посадить в кокпит «Ред Булл» Лиама Лоусона, который был во второй половине сезона-2024 напарником Цуноды в «РБ».

Если Цунода будет вызван в «Ред Булл», или же он или его партнёр по команде «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар будут дисквалифицированы или получат травму, команда пригласит Аюма Ивасу, являющегося третьим пилотом коллектива.