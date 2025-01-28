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Юки Цунода стал резервным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2025 — Racingnews365

Юки Цунода стал резервным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2025 — Racingnews365
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24-летний японский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода стал резервным пилотом «Ред Булл» на сезон-2025, сообщило издание Racingnews365.

Ранее японец был претендентом на переход в старшую команду, чтобы заменить Серхио Переса на 2025 год, но команда в конечном итоге предпочла посадить в кокпит «Ред Булл» Лиама Лоусона, который был во второй половине сезона-2024 напарником Цуноды в «РБ».

Если Цунода будет вызван в «Ред Булл», или же он или его партнёр по команде «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар будут дисквалифицированы или получат травму, команда пригласит Аюма Ивасу, являющегося третьим пилотом коллектива.

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