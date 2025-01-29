Редкую Bugatti хотят продать за € 15 млн. Таких лишь 10 в мире

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 4-5 в февраля в Париже, выставлен суперкар Bugatti Centodieci — одна из самых редких моделей французской марки.

Bugatti Centodieci Фото: RM Sotheby's

Автомобиль был представлен в 2019 году и назван в честь 110-летия со дня основания марки Bugatti (Centodieci по-итальянски означает 110). Тремя годами позднее, в 2022-м, было выпущено 10 экземпляров этой модели. Изначально стоимость автомобиля составляла € 8 млн, а теперь за неё хотят выручить от € 10 до € 15 млн.

Bugatti Centodieci Фото: RM Sotheby's

Centodieci создана на базе Chiron и обладает внешностью, отсылающей к EB 110, знаменитому спорткару, выпускавшемуся Bugatti в начале 1990-х. При этом Centodieci на 20 кг легче Chiron (1976 против 1996 кг).

Bugatti Centodieci Фото: RM Sotheby's

Под капотом у автомобиля 8-литровый квад-турбо двигатель W16 мощностью 1177 кВт (1600 л. с.). До 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,4 секунды, отметки в 200 км/ч достигает за 6,1, а за 13,1 секунды способен развить 300 км/ч. Максимальная скорость Centodieci ограничена электроникой на уровне 380 км/ч.

Интерьер Bugatti Centodieci Фото: RM Sotheby's

На этот же аукцион будет выставлена Ferrari 250 LM, которая принесла «Скудерии» рекордную победу в «24 часах Ле-Мана». Её ожидаемая стоимость почти вдвое выше.