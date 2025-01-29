Стали известны результаты Роберта Шварцмана на первых тестах в составе «Премы» в IndyCar

Команда «Према», выступающая в серии IndyCar, провела первые тесты в нынешнем году. Они проходили в Южной Калифорнии (США). Участие в них принял и российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, в общей сложности проехавший 54 круга. Предстоящий сезон будет для Роберта первым в серии.

Лучшее время дня в итоге поставил швед Маркус Эрикссон. Шварцман уступил ему 0,175 секунды.

Результаты первых тестов «Премы» в IndyCar:

1. Маркус Эрикссон («Андретти») – 60 кругов.

2. Кайл Кирквуд («Андретти») +0,080, 52 круга.

3. Роберт Шварцман («Према») +0,175, 54 круга.

4. Каллум Айлотт («Према») +0,247, 50 кругов.

5. Колтон Херта («Андретти») +0,269, 53 круга.

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