Роберт Шварцман высказался после участия в первых тестах в составе «Премы» в IndyCar

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями от участия в первых тестах «Премы» в IndyCar в нынешнем году. В общей сложности Роберт проехал 54 круга.

«Основной задачей на этих тестах было как можно быстрее набрать темп, потому что в графике IndyCar не так много тестовых дней. Мы столкнулись с парой небольших проблем, но исправили их. Во второй половине дня придерживались программы, и всё прошло хорошо. Мы смогли проехать достаточное количество кругов и в целом хорошо поработали. С тех пор как я в последний раз садился за руль такой машины, прошло немало времени, и сейчас ощущения действительно положительные», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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