Отец Карлоса Сайнса назвал две команды, приглашения от которых ждал его сын

Знаменитый гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, вспомнил о первых эмоциях сына после новости о решении «Феррари» расторгнуть с ним контракт по окончании прошлого сезона.

«Ему было тяжело, особенно учитывая тот факт, что он хорошо выступал. Он же выиграл две гонки, не так ли? «Феррари» финишировала второй вместе с ним и Шарлем Леклером. Когда он узнал о решении команды, справиться с этим ему было непросто. Кроме того, ему было тяжело смириться с тем, что в силу различных обстоятельств ни «Мерседес», ни «Ред Булл» не открыли перед ним дверь», — сказал Сайнс-старший на канале Chiringuito Inside в YouTube.

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