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Отец Карлоса Сайнса высказался о перспективах сына в «Уильямсе»

Отец Карлоса Сайнса высказался о перспективах сына в «Уильямсе»
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Знаменитый гонщик Карлос Сайнс-старший поделился мнением о предстоящем сезоне Формулы-1. В новом сезоне сын Сайнса Карлос будет выступать за британскую команду «Уильямс».

«Карлос в итоге принял ситуацию и решил перейти в «Уильямс». Сейчас я вижу, что он очень взволнован и с нетерпением ждёт начала сезона. Посмотрим, как он сумеет себя проявить. Год обещает быть непростым. В прошлом сезоне «Уильямс» занял предпоследнее место в Кубке конструкторов. Но Карлосу действительно не терпится начать сезон. Сейчас он очень взволнован», — сказал Сайнс-старший на канале Chiringuito Inside в YouTube.

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