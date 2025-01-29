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Ральф Шумахер назвал единственного из нынешних пилотов Ф-1, кого можно сравнить с Михаэлем

Ральф Шумахер назвал единственного из нынешних пилотов Ф-1, кого можно сравнить с Михаэлем
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о достижениях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сравнив их с успехами своего брата Михаэля.

«Если оглянуться на последние несколько лет, то станет очевидно, что не так много людей добились таких больших успехов, как мой брат. Если принять во внимание, с какой машиной он начинал и чего в итоге сумел добиться. Сейчас мне кажется, что таким гонщиком можно назвать Макса Ферстаппена. Для меня его авторитет действительно имеет значение. В настоящий момент в Формуле-1 нет никого, подобного Максу. Это очевидно», — приводит слова Ральфа GP blog со ссылкой на The Times.

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