«Этому не научишься». Отец Макса Ферстаппена обратил внимание на одно из качеств сына

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу хладнокровия сына во время гонок.

«Это соответствует духу его характера. Этому не научишься. Знаю, что я не самый простой, и раньше я многого требовал от Макса. Но он смог справиться со всем этим. Он всегда был очень силён в психологическом плане. Он одержал множество побед и шаг за шагом укреплял уверенность в себе», — приводит слова Ферстаппена-старшего Speedweek.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер назвал единственного из нынешних пилотов «Королевских гонок», кого можно сравнить с его братом Михаэлем.

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