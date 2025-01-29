Бывший пилот Ф-1 Джонни Херберт исключён из числа стюардов ФИА

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт исключён из числа стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает пресс-служба организации.

«С сожалением сообщаем, что Джонни Херберт больше не будет исполнять обязанности стюарда ФИА в гонках Формулы-1.

Джонни пользовался всеобщим уважением, он привнёс в работу бесценный опыт и знания, однако после обсуждения было принято обоюдное решение о том, что он не может совмещать работу стюарда и эксперта в СМИ.

Мы благодарим его за работу и желаем успехов в его дальнейших начинаниях», — говорится в заявлении.

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