Владимиру Путину показали макеты двух новых кроссоверов «АвтоВАЗа»

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти показали макеты двух новых городских кроссоверов — «Б+кросс» и «Т-134». Также глава государства осмотрел предсерийный экземпляр Lada Iskra, полноприводный электромобиль «е-Нива» и минивэн «Б-Вэн».

Владимир Путин осмотрел макет кроссовера «Б+кросс» Фото: Официальный сайт Президента России

Известно, что «Б+кросс» и «Т-134» будут построены на платформе Vesta, причём облик последнего вдохновлён дизайном классической «Нивы». В то же время предполагается, что минивэн «Б-Вэн» станет альтернативой Largus и дополнит его в модельном ряду «АвтоВАЗа».

Владимир Путин осматривает «е-Ниву» Фото: Официальный сайт Президента России

Напомним также, концепт электрической «Нивы» дебютировал на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Тогда сообщалось, что мощность «е-Нивы» составит 120 кВт (163 л. с.), а запас хода — 175 км.