«Чёртов идиот!» Ферстаппен специально выбил соперника в виртуальной гонке

Джейден Муньос, член киберспортивной команды Williams iRacing Academy, жёстко высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 нидерландце Максе Ферстаппене, с которым ему пришлось соревноваться в виртуальной гонке в январе.

Гонщики боролись за лидерство на старте, однако столкнулись ещё до первого поворота после неоднократной смены траектории стартовавшим с поула Ферстаппеном.

«Посмотрите, насколько он туп. Он не меняется. Он очень тупой", — сказал Муньос во время трансляции.

После же голландец, дождавшийся, когда Муньос обгонит его на круг, протаранил оппонента на торможении.

«Я предчувствовал это. Вот почему тебе всё достаётся, Макс. Ты избалованный ребёнок. Ты был бы никем без своего отца, никем. Чёртов идиот!» — прокомментировал инцидент Муньос.