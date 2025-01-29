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В «Хонде» признали трудности при разработке двигателя для 2026 года

В «Хонде» признали трудности при разработке двигателя для 2026 года
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал о сложностях, с которыми столкнулась компания при разработке нового двигателя перед вступлением в силу в 2026 году нового регламента.

«Да, некоторые сложности есть, но мы стараемся изо всех сил, чтобы показать результат в следующем году. Это совершенно новая силовая установка. Новый двигатель мощностью 355 кВт. Он должен быть очень компактным. Также лёгкой должна быть батарея. Разработать её не так просто. Необходимо создать небольшой двигатель с большой мощностью. Всё очень сложно, но мы стараемся изо всех сил», — приводит слова Ватанабэ Speedcafe.

С 2026 года на силовые установки «Хонды» перейдёт команда Формулы-1 «Астон Мартин».

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