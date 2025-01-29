Льюис Хэмилтон разбил болид, попав в аварию на тестах «Феррари» в Барселоне

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон попал в аварию во второй день частных тестов в Барселоне. Об этом информирует испанская редакция издания Motorsport.

Британец пилотировал SF-23. По сведениям источника, Льюис не справился с управлением и врезался в барьеры трассы во время утренней сессии. Сообщается, что сам спортсмен не пострадал. В то же время автомобиль получил ущерб в виде повреждения подвески и аэродинамических элементов. «Скудерия» в настоящий момент анализирует произошедшее.

Ранее о переходе Хэмилтона в «Феррари» мнением поделился известный российский комментатор Алексей Попов.

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Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: