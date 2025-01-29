Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Проведение Гран-при Италии в Монце снова оказалось под вопросом

Проведение Гран-при Италии в Монце снова оказалось под вопросом
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянские власти выпустили «чрезвычайный указ», согласно которому сроки полномочий всех государственных спортивных органов будут ограничены, что может поставить под вопрос проведение Гран-при Италии в Монце. Об этом сообщает издание Nextgen-Auto.

Как информирует источник, в связи с новым законом Стиччи Дамиани, президент автомобильного клуба Италии, может лишиться своего поста, что поставит под угрозу дальнейшее проведение реконструкции автодрома. Именно работы по улучшению трассы и прилегающих трибун были основным условием, на фоне которого Формула-1 ранее продлила контракт с «Национальным автодромом Монцы» до 2031 года.

Сообщается, что руководитель Liberty Media Стефано Доменикали уже написал письмо правительству Италии, в котором выразил обеспокоенность ситуацией. Кроме того, президент ФИА Мохаммед бен Сулайем также отправил официальное письмо премьер-министру Италии Джордже Мелони.

Материалы по теме
Официально
Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Италии в Монце до 2031 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android