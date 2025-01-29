Проведение Гран-при Италии в Монце снова оказалось под вопросом

Итальянские власти выпустили «чрезвычайный указ», согласно которому сроки полномочий всех государственных спортивных органов будут ограничены, что может поставить под вопрос проведение Гран-при Италии в Монце. Об этом сообщает издание Nextgen-Auto.

Как информирует источник, в связи с новым законом Стиччи Дамиани, президент автомобильного клуба Италии, может лишиться своего поста, что поставит под угрозу дальнейшее проведение реконструкции автодрома. Именно работы по улучшению трассы и прилегающих трибун были основным условием, на фоне которого Формула-1 ранее продлила контракт с «Национальным автодромом Монцы» до 2031 года.

Сообщается, что руководитель Liberty Media Стефано Доменикали уже написал письмо правительству Италии, в котором выразил обеспокоенность ситуацией. Кроме того, президент ФИА Мохаммед бен Сулайем также отправил официальное письмо премьер-министру Италии Джордже Мелони.