Карун Чандхок: Хэмилтон всё ещё способен творить магию на трассе

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Карун Чандхок высказался о перспективах Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Они будут бороться в группе лидеров. В конце прошлого года «Феррари» сделала шаг в верном направлении, а Льюис привнесёт в команду свежий заряд энергии.

Можно ли сказать сейчас, что Хэмилтон так же быстр в квалификациях, как раньше? Нет. Будет ли он быстр в квалификациях, как и Шарль Леклер? Вероятно, тоже нет. Но способен ли Льюис завоевать титул на быстрой машине? Вспомните Гран-при Великобритании прошлого сезона. Выиграть ту гонку могли пять пилотов. Однако финальная часть гонки в исполнении Хэмилтона — магия, на которую способны только он, Ферстаппен и Алонсо. Только им под силу что-то подобное.

Или посмотрите, как провёл Хэмилтон Гран-при Абу-Даби. Так что да, Льюис всё ещё способен творить магию на трассе. Он не растерял этот навык», — приводит слова Чандхока Crash.