Электромобиль Porsche Taycan установил четвёртый рекорд Книги Гиннесса

Автомобиль Porsche Taycan GTS установил рекорд Книги Гиннесса по продолжительности движения в контролируемом заносе на льду. Во время заездов, состоявшихся 14 января на территории центра Porsche в горах финского курорта Леви, пилот Йенс Рихтер, используя лишь руль и педаль газа, проехал в дрифте 17,503 км, совершив 132 оборота. Предыдущий рекорд, отмечают Porsche, не превышал 15 км.

Йенс Рихтер во время заездов на установление рекорда Фото: Porsche

«Из-за нагрузок от скользящего Taycan ледовая трасса разрушалась быстрее, чем мы ожидали, и первую попытку пришлось прервать примерно через 11 км, — рассказал Рихтер. — Этот рекорд наглядно раскрывает возможности Taycan даже в самых экстремальных условиях, демонстрирует совершенство шасси и сбалансированные характеристики».

Заезды по установлению рекорда по дрифту на льду Фото: Porsche

Это уже четвёртый рекорд Книги Гиннесса для автомобилей линейки Taycan. В 2020 году Деннис Ретера установил рекорд по продолжительности дрифта на электромобиле на влажном асфальте (42,171 км за 55 минут). Затем в 2021-м Ли Кин на Taycan Turbo S в стенах Конференц-центра Нового Орлеана разогнался до 165,1 км/ч, установив рекорд скорости в помещении.

Заезды в Конференц-зале Нового Орлеана Фото: Porsche

Наконец, в 2023 году команда путешественников с помощью Taycan Cross Turismo за 10 дней прошла от дна высохшего озера Айдынкёль до Хонгту-Набан в Тибете, совершив рекордный подъём на электромобиле — 5573 м.