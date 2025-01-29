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Электромобиль Porsche Taycan установил четвёртый рекорд Книги Гиннесса

Электромобиль Porsche Taycan установил четвёртый рекорд Книги Гиннесса
Porsche Taycan установил четвёртый рекорд
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Автомобиль Porsche Taycan GTS установил рекорд Книги Гиннесса по продолжительности движения в контролируемом заносе на льду. Во время заездов, состоявшихся 14 января на территории центра Porsche в горах финского курорта Леви, пилот Йенс Рихтер, используя лишь руль и педаль газа, проехал в дрифте 17,503 км, совершив 132 оборота. Предыдущий рекорд, отмечают Porsche, не превышал 15 км.

Йенс Рихтер во время заездов на установление рекорда

Йенс Рихтер во время заездов на установление рекорда

Фото: Porsche

«Из-за нагрузок от скользящего Taycan ледовая трасса разрушалась быстрее, чем мы ожидали, и первую попытку пришлось прервать примерно через 11 км, — рассказал Рихтер. — Этот рекорд наглядно раскрывает возможности Taycan даже в самых экстремальных условиях, демонстрирует совершенство шасси и сбалансированные характеристики».

Заезды по установлению рекорда по дрифту на льду

Заезды по установлению рекорда по дрифту на льду

Фото: Porsche

Это уже четвёртый рекорд Книги Гиннесса для автомобилей линейки Taycan. В 2020 году Деннис Ретера установил рекорд по продолжительности дрифта на электромобиле на влажном асфальте (42,171 км за 55 минут). Затем в 2021-м Ли Кин на Taycan Turbo S в стенах Конференц-центра Нового Орлеана разогнался до 165,1 км/ч, установив рекорд скорости в помещении.

Заезды в Конференц-зале Нового Орлеана

Заезды в Конференц-зале Нового Орлеана

Фото: Porsche

Наконец, в 2023 году команда путешественников с помощью Taycan Cross Turismo за 10 дней прошла от дна высохшего озера Айдынкёль до Хонгту-Набан в Тибете, совершив рекордный подъём на электромобиле — 5573 м.

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