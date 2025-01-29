В «Рейсинг Буллз» рассказали о влиянии потери призовых за место в Кубке конструкторов

Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер рассказал о потерях, которые команда понесла из-за упущенной позиции в Кубке конструкторов.

«У нас амбициозные планы для команды. То, что мы пока не смогли сделать — в основном по финансовым причинам и из-за тестов машин предыдущего поколения. Регламент позволяет тестировать машины, которые использовались два и более сезона назад. Это позволяет молодым пилотам быстрее освоиться с техникой Формулы-1, а более опытным гонщикам – отточить детали. Вы можете видеть, как крупные команды используют это. Лучший пример — »Мерседес» и Антонелли. Молодёжь сидит за рулём почти каждую неделю.

В течение сезона на действующих трассах Формулы-1 тестировалось множество команд. Можно говорить что угодно, но это даёт вам преимущество, поскольку вы знаете трассу, а команда лучше подготовлена. Машина, может быть, и не та, но вы всё равно находитесь за рулём машины Формулы-1. Это важно. Такие вещи, как эти тесты, напрямую затронуты сокращением расходов, которое вызвано потерей призовых денег», — приводит слова Питера Байера RacingNews365.

Напомним, по итогам сезона-2024 «Рейсинг Буллз» заняла лишь восьмую позицию в командном зачёте, потеряв по оценкам около $ 20 млн.