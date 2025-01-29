Дорнбос: Дуэн не закончит сезон-2025 в «Альпин»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос считает, что Франко Колапинто заменит Джека Дуэна уже в ходе сезона-2025.

«Он не очень подходит Формуле-1. Попасть в Формулу-1 — мечта каждого мальчишки в автоспорте, но это подразумевает подписание полноценного контракта. А если вы получаете временный контракт, то давление возрастает. Сейчас всё просто, у него есть шесть гонок. Фаворит дышит вам в затылок, это Франко Колапинто, который будет резервистом в «Альпин». Так что, думаю, давление на Дуэна огромное.

Первая гонка сезона является домашней для Дуэна, что тоже не способствует успеху. Так что да, всё сложно. Думаю, он не закончит сезон», — приводит слова Дорнбоса Motortsport.