Хэмилтон трижды брал титул на следующий сезон после аварии на тестах с новой командой

Семикратный чемпион мира, новобранец «Феррари» Льюис Хэмилтон трижды выигрывал титул чемпиона мира на следующий год после аварии на тестах с новой командой.

Подобное случалось в 2007 году на тестах с «Маклареном» в Валенсии. Через год Хэмилтон завоевал свой первый титул в карьере.

В 2013 году Льюис разбил «Мерседес» W04 на тестах в Хересе, а в 2014 году стал двукратным чемпионом мира.

Свою карьеру в «Феррари» Хэмилтон также начал с аварии на тестах — сегодня, 29 января, британский гонщик разбил машину во время тестов на трассе в Барселоне. Британец пилотировал SF-23. По сведениям источников, Льюис не справился с управлением и врезался в барьеры трассы во время утренней сессии. Сообщается, что сам спортсмен не пострадал. В то же время автомобиль получил ущерб в виде повреждения подвески и аэродинамических элементов.

Примечательно, что все три аварии происходили на испанских трассах.