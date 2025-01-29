«Ред Булл» проведёт обкатку нового болида за день до старта предсезонных тестов

Команда Формулы-1 «Ред Булл» проведёт обкатку нового болида под названием RB21 25 февраля, за день до старта официальных предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщил инсайдер и журналист Томас Махер на своей странице в социальной сети. Австрийская команда использует возможность провести первый съёмочный день в 2025 году.

Ранее стало известно, что шасси прошло полную проверку и было одобрено ФИА для нового сезона.

Напомним, перед стартом сезона 2024 года ходила информация, что шасси «Ред Булл» провалило краш-тесты из-за работы команды над уменьшением веса болида. В ходе теста носовая часть шасси должным образом не поглотила силу удара, что привело к повреждениям монокока.