Леклер не смог поучаствовать в тестах в Барселоне из-за аварии Хэмилтона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сумел отработать свою тестовую программу на трассе в Барселоне сегодня, 29 января, из-за аварии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает AutoRacer.

Как инфомирует источник, автомобиль SF-23 получил слишком серьёзные повреждения, из-за чего тестовую программу пришлось свернуть досрочно, до того, как Леклер успел побывать за рулём болида.

Всего «Феррари» планировала провести три тестовых дня с автомобилем 2023 года, однако завтрашний, заключительный день тестов изначально планировалось отдать тест-пилотам — гонщику молодёжной программы Дино Бегановичу и тест-пилоту команды Антонио Джовинацци. Однако, как сообщают СМИ, ситуация может измениться из-за срыва заездов Леклера.

4 и 5 февраля «Феррари» ждут тесты с машиной образца прошлого года — в Барселоне в эти дни пройдут тесты «Пирелли», в которых, помимо «Феррари», примет участие «Макларен».