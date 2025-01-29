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Леклер не смог поучаствовать в тестах в Барселоне из-за аварии Хэмилтона

Леклер не смог поучаствовать в тестах в Барселоне из-за аварии Хэмилтона
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сумел отработать свою тестовую программу на трассе в Барселоне сегодня, 29 января, из-за аварии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает AutoRacer.

Как инфомирует источник, автомобиль SF-23 получил слишком серьёзные повреждения, из-за чего тестовую программу пришлось свернуть досрочно, до того, как Леклер успел побывать за рулём болида.

Всего «Феррари» планировала провести три тестовых дня с автомобилем 2023 года, однако завтрашний, заключительный день тестов изначально планировалось отдать тест-пилотам — гонщику молодёжной программы Дино Бегановичу и тест-пилоту команды Антонио Джовинацци. Однако, как сообщают СМИ, ситуация может измениться из-за срыва заездов Леклера.

4 и 5 февраля «Феррари» ждут тесты с машиной образца прошлого года — в Барселоне в эти дни пройдут тесты «Пирелли», в которых, помимо «Феррари», примет участие «Макларен».

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