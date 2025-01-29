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Расселл назвал свои сильные и слабые стороны в сезоне-2024

Расселл назвал свои сильные и слабые стороны в сезоне-2024
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своих сильных и слабых сторонах в сезоне-2024.

«Формула-1 — очень уникальный чемпионат, так что ставить перед собой какие-либо цели не имеет смысла. Если я скажу, что хочу в этом году победить, то не буду потом удовлетворён, если мы выиграем пять гонок, а наша машина будет позволять выиграть 10. Так что я стараюсь ставить цели более детально.

В прошлом году квалификации были моей сильной стороной, но мой гоночный темп был не так хорош, как бы мне хотелось. Знаю, что у меня есть скорость на одном круге, но не вижу причин, по которым я бы не мог конвертировать свою скорость в хороший темп на всей дистанции», — приводит слова Расселла GPBlog.

В прошлом сезоне Джордж занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 245 очков. Его тогдашний товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым (223 балла). Титул завоевал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

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