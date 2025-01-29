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Зак Браун: было бы очень обидно упустить Кубок конструкторов в последней гонке

Зак Браун: было бы очень обидно упустить Кубок конструкторов в последней гонке
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о борьбе за Кубок конструкторов в сезоне-2024.

«В начале сезона-2024 мы были самой медленной командой в пелотоне, но то, как нам удалось перевернуть ситуацию — просто потрясающе. Нам было гораздо интереснее находиться в роли охотника, который догоняет в первой половине сезона. А когда во второй половине сезона всё поменялось, мы из охотника превратились в добычу, изменились и настроения. Нам было бы очень обидно пройти весь этот путь, выйти в лидеры чемпионата, а в последней гонке сезона – проиграть сражение за Кубок конструкторов.

Концовка сезона вышла напряжённой. Мне бы не хотелось оказаться в этой ситуации на месте одного из механиков. На пит-стопах в общей сложности работают 16-18 человек, и все они находились под колоссальным давлением. То, что в таких условиях они ещё и смогли провести блестящий пит-стоп в гонке — просто потрясающе», — приводит слова Зака Брауна Speedweek.

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