Окон высказался о назначении женщины своим гоночным инженером

Новобранец «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал назначение Лауры Мюллер на должность гоночного инженера.

«Это отличная история! Лаура очень мотивирована, мы хорошо понимаем друг друга. Она будет моим орлиным глазом и сможет направлять меня по радио, так что я с нетерпением жду начала сезона, и она тоже с нетерпением этого ждёт. Мы очень мотивированы», — приводит слова Эстебана Окона PlanetF1.

Напомним, Лаура Мюллер стала первой в истории женщиной, получившей такую роль в команде.

Работа гоночного инженера заключается в обеспечении максимальной производительности гоночного болида, налаживании совместной работы гонщика с инженерами и механиками, а также в предоставлении обратной связи из кокпита.