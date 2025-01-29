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Окон высказался о назначении женщины своим гоночным инженером

Окон высказался о назначении женщины своим гоночным инженером
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Новобранец «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал назначение Лауры Мюллер на должность гоночного инженера.

«Это отличная история! Лаура очень мотивирована, мы хорошо понимаем друг друга. Она будет моим орлиным глазом и сможет направлять меня по радио, так что я с нетерпением жду начала сезона, и она тоже с нетерпением этого ждёт. Мы очень мотивированы», — приводит слова Эстебана Окона PlanetF1.

Напомним, Лаура Мюллер стала первой в истории женщиной, получившей такую роль в команде.

Работа гоночного инженера заключается в обеспечении максимальной производительности гоночного болида, налаживании совместной работы гонщика с инженерами и механиками, а также в предоставлении обратной связи из кокпита.

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