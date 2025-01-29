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Херберт выступил с заявлением после отстранения от работы стюардом

Херберт выступил с заявлением после отстранения от работы стюардом
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Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт прокомментировал исключение из числа стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Я очень благодарен за возможность стать стюардом ФИА, мне очень понравилось выполнять эту роль на протяжении многих лет. Это сложная работа, здесь приходится принимать трудные решения. Как стюарды мы относимся и будем относиться как к гонщикам, так и к персоналу команды с максимальным уважением и оставаться беспристрастными на протяжении всех уикендов Гран-при Формулы-1. Я очень благодарен президенту ФИА и всем в федерации за предоставленные мне возможности», — написал Херберт на своей странице в социальной сети.

Как сообщили в ФИА, причиной увольнения Херберта стало то, что он «не может совмещать работу стюарда и эксперта в СМИ».

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