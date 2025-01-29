Карун Чандхок: Ферстаппен говорит то, что думает

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказался на тему новых правил ФИА по штрафам за ругательства.

«Думаю, что всё дело в обществе. Мир стал другим. В какой бы отрасли вы сегодня ни работали, мир меняется и становится более политкорректным. И в каком-то смысле это хорошо. Я смотрю на парней вроде Макса Ферстаппена. Он говорит то, что думает. А кто-то вроде Ландо Норриса, когда у них хороший день, говорят об этом. А если у них был плохой день, они говорят, что у них был плохой день. Они очень открыты. И это мир, в котором мы живём.

Люди не могут быть такими неполиткорректными, как раньше. Но я не считаю это чем-то плохим. Я думаю, что просто многое изменилось. Однако у нас всё ещё есть великие персонажи», — приводит слова Чандхока GPBlog.