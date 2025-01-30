Зак Браун: IndyCar должен подстраиваться под успех Формулы-1

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о чемпионате IndyCar, выразив мнение, что американской серии стоит подстраиваться под Формулу-1, чтобы стать столь же успешной.

«Я не думаю, что IndyCar подстраивается под Формулу-1 так сильно, как мог бы. Они хотят быть самобытными, что, по моему мнению, здорово, но, когда вы посмотрите, насколько популярна Формула-1, я не вижу возможности для конкуренции. Думаю, чемпионат IndyCar должен подстраиваться под успех Формулы-1. Им нужно делать больше для этого», — приводит слова Зака Брауна Motorsport.

Зак Браун руководит командами в обоих чемпионатах. «Макларен» в IndyCar представлен тремя машинами. В 2025 году в составе команды будут выступать Пато О'Уорд, Нолан Сигел и Кристиан Лундгор.