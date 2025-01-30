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Макс Ферстаппен: не чувствую, что у меня есть слабые места

Макс Ферстаппен: не чувствую, что у меня есть слабые места
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27-летний нидерландский автогонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен высказался о наличии у себя слабых мест.

«Я не чувствую, что у меня есть слабые места как у пилота. И, конечно, если бы они у меня были, то я никогда бы в этом не признался!

Но я человек с открытым мышлением и всегда развиваюсь, поэтому знаю, что всегда могу стать лучше, но я также осознаю, что это очень сложно», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Макс Ферстаппен стал участником инцидента в виртуальных гонках, умышленно выбив гонщика Джейдена Муньоса, являющегося членом киберспортивной команды Williams iRacing Academy, после их столкновения на старте гонки.

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