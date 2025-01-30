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Макс Ферстаппен рассказал, что необходимо для высоких результатов в Формуле-1

Макс Ферстаппен рассказал, что необходимо для высоких результатов в Формуле-1
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27-летний нидерландский автогонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен рассказал, что необходимо для высоких результатов в «Королевских гонках».

«Мы не раз наблюдали картину, что за один уикенд пилоты могут добиться невероятных результатов, но, к сожалению или нет, в нашем спорте не всегда дело в одном выступлении. Речь идёт о том, как вы можете поддерживать очень высокие и стабильные показатели в течение всего года.

И это связано со многими вещами. Я не хочу вдаваться в подробности, так как, конечно, в некотором смысле раскрою тайную информацию. Поэтому как гонщик ты должен быть на высоте каждый раз. Вам нужно найти в настройках то, что подходит именно вам, потому что у каждого пилота свой подход.

Поэтому вы должны нащупать и развить то, что вас устраивает. В своё время я это очень хорошо понял и нашёл свой комфортный диапазон работы», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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