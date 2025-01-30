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Монтойя: у Антонелли будет время, когда ему нужно будет не попадать в неприятные ситуации

Монтойя: у Антонелли будет время, когда ему нужно будет не попадать в неприятные ситуации
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о предстоящем дебюте итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 за команду «Мерседес» в сезоне-2025.

«Кими Антонелли будет сложно оправдать такую шумиху вокруг себя. Это будет действительно сложно. У него достаточно скорости, чтобы быть очень-очень хорошим гонщиком, но из-за скорости могут происходить аварии. Поговаривают, что он часто попадал в аварии на старых машинах.

Я думаю, если Кими сможет контролировать свои эмоции, понимая, что для качественного выступления в Формуле-1 может потребоваться время, с ним всё будет в порядке. Если он захочет выйти на трассу и победить всех, то это может очень быстро обернуться неприятными последствиями. Надеюсь, кто-то сможет взять его за поводья и сказать ему: «Эй, притормози, тигр!»

У него будет время, когда ему нужно будет по максимуму не попадать в неприятные ситуации. Но думаю, что есть большая вероятность, что Антонелли может оказаться в неловкой ситуации, потому что он показал, каким быстрым он может быть, но он также показал, что может совершать ошибки», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

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