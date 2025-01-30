Ландо Норрис в третий раз стал лучшим британским гонщиком по версии Autosport

25-летний британский автогонщик Формулы-1, представляющий команду «Макларен», Ландо Норрис стал лучшим британским гонщиком 2024 года по версии авторитетного издания Autosport.

«Я очень горд и польщён тем, что получаю эту награду в третий раз — в 2020 году, в 2023-м и в 2024-м — так что большое спасибо моим поклонникам. Сезон-2024 был успешным, но я надеюсь, что этот будет ещё лучше. Спасибо всем, кто голосовал за меня, хорошего вечера, и я скоро вас всех увижу», — приводит слова Норриса Autosport.

По ходу сезона-2024 Норрис выиграл свою первую в карьере гонку Формулы-1 на Гран-при Майами — 2024. В течение сезона он одержал ещё три победы, а по итогам всех гонок впервые занял второе место в личном зачёте, впервые став вице-чемпионом.