Формула-1 подписала многолетний контракт с Louis Vuitton

Формула-1 объявила о подписании контракта с французским домом моды Louis Vuitton. Соглашение рассчитано на 10 лет.

Louis Vuitton станет титульным спонсором первого Гран-при в сезоне-2025, который состоится в Мельбурне (Австралия). Компания примет участие в официальных церемониях, гонщикам, поднявшимся на подиум, будут вручены знаменитые чемоданы от французского бренда, ранее также презентовавшиеся на этапе в Монако.

Фото: Formula 1

«Мы безумны рады приветствовать Louis Vuitton как титульного спонсора нашей первой гонки в 2025 году. Это партнёрство двух мировых икон, прежде всего объединяемых страстью к инновациям, совершенству и новым идеям, и это делает их историю исключительной», — прокомментировал новость глава Ф-1 Стефано Доменикали.