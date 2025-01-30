Руководитель «Макларена» получил награду «Персона 2024 года в автоспорте»

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла получил награду «Персона 2024 года в автоспорте» по версии авторитетного издания Autosport.

«Я удивлён и очень благодарен за эту награду. Я счастливый человек; я выполняю работу, о которой мечтал в детстве, и я делаю это со страстью, стараясь делать её лучше с каждым днём. Мне повезло, что меня окружали замечательные люди, и если я получаю эту награду, то только благодаря людям, которые окружают меня в «Макларене».

Так что большое-большое спасибо людям, которые меня окружают, моим товарищам по команде, и за то, что я вместе с «Маклареном» пришёл к победе в Кубке конструкторов», — приводит слова Стеллы издание Autosport.

По итогам 2024 года «Макларен» впервые с 1998 года одержал победу в Кубке конструкторов, а пилот команды Ландо Норрис впервые в своей карьере стал вице-чемпионом.