Mazda сменит логотип впервые за 28 лет

Компания Mazda сменит логотип впервые за последние 28 лет, сообщает японское издание Nikkei. Новая эмблема сохранит очертания предыдущей, однако теперь будет исполнена в виде плоской фигуры с фирменной для Mazda буквой M, вписанной в окружность.

Новый логотип Mazda Фото: Патентное ведомство Японии

В Mazda рассчитывают, что новый логотип будет более выгодно смотреться на экранах компьютеров и смартфонов и позволит завоевать популярность среди более молодой аудитории, уточняет Nikkei. Это, подчёркивает издание, первое существенное изменение логотипа Mazda с 1997 года.

Отметим, что Mazda Motor Corporation была основана 30 января 1920 года и в эти дни отмечает своё 105-летие. Изначально компания занималась созданием изделий из пробкового дерева и лишь в 1931-м переключилась на производство трициклов и других видов транспорта.