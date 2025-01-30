Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Mazda сменит логотип впервые за 28 лет

Mazda сменит логотип впервые за 28 лет
Комментарии

Компания Mazda сменит логотип впервые за последние 28 лет, сообщает японское издание Nikkei. Новая эмблема сохранит очертания предыдущей, однако теперь будет исполнена в виде плоской фигуры с фирменной для Mazda буквой M, вписанной в окружность.

Новый логотип Mazda

Новый логотип Mazda

Фото: Патентное ведомство Японии

В Mazda рассчитывают, что новый логотип будет более выгодно смотреться на экранах компьютеров и смартфонов и позволит завоевать популярность среди более молодой аудитории, уточняет Nikkei. Это, подчёркивает издание, первое существенное изменение логотипа Mazda с 1997 года.

Отметим, что Mazda Motor Corporation была основана 30 января 1920 года и в эти дни отмечает своё 105-летие. Изначально компания занималась созданием изделий из пробкового дерева и лишь в 1931-м переключилась на производство трициклов и других видов транспорта.

Материалы по теме
Фото
В Jaguar представили первый после скандального ребрендинга автомобиль
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android