Хюлькенберг и Бортолето представили униформу «Кик-Заубера» на новый сезон
Пилоты команды Формулы-1 «Кик-Заубер», немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето представили униформу команды на предстоящий сезон.
Фото: Kick Sauber F1
Фото: Kick Sauber F1
В минувшем сезоне «Кик-Заубер» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас занял 22-е место в личном зачете, китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.
Ранее стало известно, что «Кик-Заубер» не станет показывать машину 2025 года на своей предсезонной презентации, а ограничится лишь ливреей.
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