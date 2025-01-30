Хюлькенберг и Бортолето представили униформу «Кик-Заубера» на новый сезон

Пилоты команды Формулы-1 «Кик-Заубер», немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето представили униформу команды на предстоящий сезон.

Фото: Kick Sauber F1

Фото: Kick Sauber F1

В минувшем сезоне «Кик-Заубер» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас занял 22-е место в личном зачете, китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.

Ранее стало известно, что «Кик-Заубер» не станет показывать машину 2025 года на своей предсезонной презентации, а ограничится лишь ливреей.

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