Ферстаппен в 4-й раз признан лучшим международным гонщиком по версии издания Autosport

27-летний нидерландский пилот и четырёхкратный чемпион Формулы-1, представляющий команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен признан лучшим международным гонщиком по версии издания Autosport.

Также Ферстаппен одержал победу в номинации «Лучший момент года», в котором был признан его триумф в дождевой гонке Гран-при Бразилии, когда Макс завоевал первое место при старте с 17-й позиции.

«Я просто хотел сказать большое спасибо всем читателям журнала Autosport за то, что они признали меня лучшим пилотом года во всём мире. Это произошло в четвёртый раз. Так что, конечно, это очень приятный момент. Это был очень сложный год, в котором было много как красивых побед, так и сложных моментов.

Но, конечно, самым важным было выйти на первое место, и это то, что мы сделали как команда. Так что да, я очень горжусь этим и ещё раз благодарю вас за награду», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.

По итогам сезона 2024 года нидерландский гонщик завоевал свой четвёртый чемпионский титул в Формуле-1, который также стал для него четвёртым подряд.

Ранее пилот австрийской команды «Ред Булл» высказался о наличии у себя слабых мест.