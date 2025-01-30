«Феррари» объявила название болида 2025 года

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила название болида, который представит в нынешнем сезоне.

Машина получила название SF-25. Напомним, официальная презентация машины состоится 19 февраля 2025 года.

В нынешнем году команду представят монегаск Шарль Леклер и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, сменивший испанца Карлоса Сайнса-младшего. Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее стало известно, что Хэмилтон попал в аварию на тестах «Феррари» в Испании.

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