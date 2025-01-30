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В Sky Sports рассказали о реакции «Феррари» на аварию Льюиса Хэмилтона по ходу тестов

В Sky Sports рассказали о реакции «Феррари» на аварию Льюиса Хэмилтона по ходу тестов
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Эксперт Sky Sports F1 Крейг Слейтер рассказал о реакции итальянской команды Формулы-1 «Феррари» на аварию 40-летнего гонщика, семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона во время зимних тестов в Испании.

«Как объяснил мне высокопоставленный источник в «Феррари», авария в это время года — это совершенно нормально, особенно для такого человека, как Хэмилтон, который приходит в команду в статусе новичка и хочет протестировать и оценить возможности своей новой машины.

И здесь есть повторение. У Льюиса действительно была похожая авария во время его самого первого предсезонного выступления за «Мерседес», — приводит слова Слейтера издание PlanetF1.

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