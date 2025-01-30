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Названа причина, из-за которой Льюис Хэмилтон попал в аварию во время тестов в Испании

Названа причина, из-за которой Льюис Хэмилтон попал в аварию во время тестов в Испании
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Итальянское издание Autoracer поделилось деталями аварии 40-летнего гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона во время тестов в Испании за рулём болида своей новой команды «Феррари».

Хэмилтон на трассе в Испании

Хэмилтон на трассе в Испании

Фото: ferrari.com

В статье издания говорится, что Льюис потерял контроль над машиной из-за кочки в третьем секторе. Вследствие это привело к серьёзным повреждениям автомобиля. Сам Хэмилтон не пострадал в аварии, но из-за повреждений итальянской команде пришлось корректировать график тестов, так как Шарль Леклер не смог выйти на трассу и провести свою программу.

Ранее в британском издании Sky Sports рассказали о реакции руководства команды на аварию Льюиса Хэмилтона.

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