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Экс-пилот Формулы-1 рассказал, как Антонелли может развиваться в команде с Расселлом

Экс-пилот Формулы-1 рассказал, как Антонелли может развиваться в команде с Расселлом
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя рассказал о союзе Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в 2025 году в составе «Мерседеса».

«Когда у тебя в напарниках такой человек, как [Джордж] Расселл в расцвете сил, который работает в команде уже достаточно долго, то это будет нелегко. Поэтому Антонелли нужно извлечь из этого максимум пользы.

У вас либо всё будет по-настоящему хорошо, либо у вас будут действительно плохие и посредственные недели. Так что им нужно научиться использовать эти недели по максимуму.

Им следует понять, почему они в тот или иной уикенд показывают плохие результаты. Какие небольшие отличия сам Кими сможет внести, чтобы перейти, например, от среднего уровня к хорошему. Если он потратит время на то, чтобы увидеть эти различия, он сможет измениться и правильно реагировать на ситуации», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

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