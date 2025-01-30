Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Казалось, это мирный развод». Вольф отреагировал на первые фото Хэмилтона в «Феррари»

«Казалось, это мирный развод». Вольф отреагировал на первые фото Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на первые фотографии бывшего пилота команды британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Вот что это напоминает — все мирно развелись, всё было хорошо, а потом вы впервые видите своего партнёра с новым другом.

Однако я действительно рад за него. Я сказал ему, что это знаковые фото. Отлично продумано, хотя это и неудивительно, если речь заходит о Льюисе», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее стала известна причина, из-за которой Хэмилтон попал в аварию во время тестов в Испании.

Материалы по теме
Названа причина, из-за которой Льюис Хэмилтон попал в аварию во время тестов в Испании

Первый круг семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android