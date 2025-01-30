«Казалось, это мирный развод». Вольф отреагировал на первые фото Хэмилтона в «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на первые фотографии бывшего пилота команды британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Вот что это напоминает — все мирно развелись, всё было хорошо, а потом вы впервые видите своего партнёра с новым другом.

Однако я действительно рад за него. Я сказал ему, что это знаковые фото. Отлично продумано, хотя это и неудивительно, если речь заходит о Льюисе», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее стала известна причина, из-за которой Хэмилтон попал в аварию во время тестов в Испании.

Материалы по теме Названа причина, из-за которой Льюис Хэмилтон попал в аварию во время тестов в Испании

Первый круг семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»