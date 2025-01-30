Ferrari готовит новую версию спорткара 296 GTB, её представят в апреле — источник

Ferrari разрабатывает более мощную и спортивную версию спорткара 296 GTB, а её премьера состоится 29 апреля 2025 года, сообщает The Supercar Blog со ссылкой на пользователя FerrariChat под ником Maximus1973.

Ожидается, что новинка получит название 296 VS (Versione Speciale — «Особая версия», итал.). Модель будет легче и получит более мощную силовую установку. Кроме того, сообщается, что внешне Ferrari 296 VS будет напоминать представленный недавно флагманский гиперкар Ferrari F80, а также получит подвижные закрылки в стиле Ferrari 12Cilindri.

Ferrari 296 GTB была представлена в 2021 году как первая «настоящая Ferrari с 6-цилиндровым двигателем» (ранее такие модели создавались под брендом Dino). 3-литровая силовая установка с двойным турбонаддувом и электромотором в общей сложности выдаёт 610 кВт (830 л. с.). До 100 км/ч 296 GTB разгоняется за 2,9 секунды, а её максимальная скорость превышает 330 км/ч.

В 2023 году в Ferrari выпустили лимитированную версию 296 GTB, посвящённую дублю Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло на Гран-при Венгрии Формулы-1 2004 года. Кроме того, в сезоне-2024 в рамках соревнований Ferrari Challenge дебютировала монокубковая версия спорткара — Ferrari 296 Challenge.