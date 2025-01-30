Хорнер — о Ферстаппене: никогда не думали, что добьёмся подобного после доминации Феттеля

Кристиан Хорнер, являющийся руководителем команды Формулы-1 «Ред Булл», после получения награды «Лучший международный гонщик 2024 года» по версии журнала Autosport, которую завоевал его подопечный и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, высказался о прошлом сезоне для нидерландского пилота.

«Макс провёл замечательный сезон: девять побед, четыре в спринте и девять поул-позиций. Это невероятно для гонщика, который продолжает покорять новые высоты, он единственный в своём роде, поэтому мы никогда не думали, что сможем добиться такого и повторить это после доминирования Себастьяна [Феттеля]», — приводит слова Хорнера издание Autosport.