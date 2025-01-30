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Бывший гонщик Формулы-1 прокомментировал дисквалификацию после победы в «24 часах Дайтоны»

Бывший гонщик Формулы-1 прокомментировал дисквалификацию после победы в «24 часах Дайтоны»
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Бывший гонщик Формулы-1 Себастьен Бурде высказался о лишении его экипажа победы в классе LMP2 на «24 часах Дайтоны».

«Гонки могут быть жестокими, но руководящие органы могут быть гораздо хуже. Третий задний амортизатор, регулирующий высоту дорожного просвета в задней части машины, вышел из строя, что привело к повышенному износу доски скольжения. В последнее время IMSA руководствовалась здравым смыслом при применении правил, когда их нарушение было вызвано техническим сбоем. К сожалению, сегодня случилось иначе. Меня тошнит от того, что мы выглядим мошенниками, хотя всегда действуем согласно букве правил. Надеюсь, в будущем у нас появится шанс выиграть больше гонок. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Бурде RacingNews365.

Экипаж Бурде был дисквалифицирован за чрезмерный износ доски скольжения. Новым победителем в категории LMP2 стал экипаж «Юнайтед Автоспортс», в составе которого выступал другой экс-пилот Формулы-1 Пол ди Реста.

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