Херберт нашёл себе новую роль после отстранения от работы стюардом

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт стал амбассадором «Лолы», с нынешнего сезона выступающей в Формуле-Е.

«Возвращение «Лолы» — не только отличная новость для автоспортивной индустрии, но и своего рода объединение разных гоночных эпох. Наследие «Лолы» связано с тем, что она выпускала множество классных инженеров. Они проходили через «Лолу», «Марч», «Рейнард». В то время это было что-то вроде университета для инженеров.

В 2025 году они возвращаются в один из самых инновационных проектов — Формулу-Е», — приводит слова Джонни Херберта The Race.

Ранее Джонни Херберт был уволен с должности постоянного стюарда на гонках Формулы-1.