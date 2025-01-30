Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший босс Ферстаппена рассказал, как Лоусону нужно работать с Максом

Бывший босс Ферстаппена рассказал, как Лоусону нужно работать с Максом
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец команды Формулы-2 «Ван Амерсфорт Рейсинг» Фритс ван Амерсфорт высказался о предстоящем дебюте Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«Будет интересно посмотреть, как он справится с машиной. Ехать бок о бок с Максом очень опасно. Пересу было так сложно справляться с машиной или он сломался психологически? Мне сложно сказать, что произошло, я наблюдаю за ситуацией со стороны. Но по опыту могу сказать, что Макс не самый просто пилот. Он не оставляет места никому другому.

Если Лиам достаточно умён, то он смирится с тем, что ему придётся играть роль второго пилота. Конечно, наступит момент, когда Ферстаппен решит двигаться в другом направлении и уйдёт из Формулы-1. Тогда настанет время Лоусона. До этого момента я надеюсь, что они будут работать длруг с другом, а не против друг друга", — приводит слова ван Амерсфорта Motorsport.

Материалы по теме
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android