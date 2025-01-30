Бывший босс Ферстаппена рассказал, как Лоусону нужно работать с Максом

Владелец команды Формулы-2 «Ван Амерсфорт Рейсинг» Фритс ван Амерсфорт высказался о предстоящем дебюте Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«Будет интересно посмотреть, как он справится с машиной. Ехать бок о бок с Максом очень опасно. Пересу было так сложно справляться с машиной или он сломался психологически? Мне сложно сказать, что произошло, я наблюдаю за ситуацией со стороны. Но по опыту могу сказать, что Макс не самый просто пилот. Он не оставляет места никому другому.

Если Лиам достаточно умён, то он смирится с тем, что ему придётся играть роль второго пилота. Конечно, наступит момент, когда Ферстаппен решит двигаться в другом направлении и уйдёт из Формулы-1. Тогда настанет время Лоусона. До этого момента я надеюсь, что они будут работать длруг с другом, а не против друг друга", — приводит слова ван Амерсфорта Motorsport.