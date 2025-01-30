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В «Макларене» прокомментировали слова Брауна о возможном приходе команды в WEC

В «Макларене» прокомментировали слова Брауна о возможном приходе команды в WEC
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Команда «Макларен» выпустила заявление, касающееся слов генерального директора компании Зака Брауна о желании участвовать в гонках на выносливость.

«Макларен» постоянно оценивает возможности в автоспорте, чтобы убедиться, что мы выступаем в правильных сериях, которые полностью соответствуют нашей долгосрочной стратегии. Мы делаем всё, чтобы сохранять необходимую концентрацию и ресурсы для достижения максимального успеха в каждом чемпионате, в котором мы участвуем.

Мы оцениваем все потенциальные возможности и то, потребуют ли они корректировки наших текущих обязательств, но мы по-прежнему стремимся обеспечивать эффективность и успех во всех гоночных сериях, в которых мы участвуем, — цитирует заявление команды RacingNews365.

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