В «Макларене» прокомментировали слова Брауна о возможном приходе команды в WEC

Команда «Макларен» выпустила заявление, касающееся слов генерального директора компании Зака Брауна о желании участвовать в гонках на выносливость.

«Макларен» постоянно оценивает возможности в автоспорте, чтобы убедиться, что мы выступаем в правильных сериях, которые полностью соответствуют нашей долгосрочной стратегии. Мы делаем всё, чтобы сохранять необходимую концентрацию и ресурсы для достижения максимального успеха в каждом чемпионате, в котором мы участвуем.

Мы оцениваем все потенциальные возможности и то, потребуют ли они корректировки наших текущих обязательств, но мы по-прежнему стремимся обеспечивать эффективность и успех во всех гоночных сериях, в которых мы участвуем, — цитирует заявление команды RacingNews365.