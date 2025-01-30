Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ему идёт». Хорнер — о Хэмилтоне в форме «Феррари»

«Ему идёт». Хорнер — о Хэмилтоне в форме «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о первых появлениях Льюиса Хэмилтона в форме «Феррари» и поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Да, я видел несколько фотографий, думаю, Льюису идёт. Это отличные новости для Формулы-1, Хэмилтон в «Феррари» даст отличные кассовые сборы. Так что это ещё одна история, за ходом которой будет крайне интересно наблюдать. Думаю, в предстоящем сезоне нас будет ждать очень плотная борьба. В чемпионате будет как минимум четыре конкурентоспособных команды, а прогноз можете сделать сами. «Макларен» будет очень силён, как и «Феррари», «Мерседесу» нужно многое доказывать. Так что сезон действительно может получиться эпохальным», — приводит слова Кристиана Хорнера Crash.

Напомним, действующим чемпионом мира является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а обладателем Кубка конструкторов — «Макларен».

Материалы по теме
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Live
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android