«Ему идёт». Хорнер — о Хэмилтоне в форме «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о первых появлениях Льюиса Хэмилтона в форме «Феррари» и поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Да, я видел несколько фотографий, думаю, Льюису идёт. Это отличные новости для Формулы-1, Хэмилтон в «Феррари» даст отличные кассовые сборы. Так что это ещё одна история, за ходом которой будет крайне интересно наблюдать. Думаю, в предстоящем сезоне нас будет ждать очень плотная борьба. В чемпионате будет как минимум четыре конкурентоспособных команды, а прогноз можете сделать сами. «Макларен» будет очень силён, как и «Феррари», «Мерседесу» нужно многое доказывать. Так что сезон действительно может получиться эпохальным», — приводит слова Кристиана Хорнера Crash.

Напомним, действующим чемпионом мира является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а обладателем Кубка конструкторов — «Макларен».